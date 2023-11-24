Видео: палестинцы возвращаются в свои дома после прекращения огня в секторе Газа

Палестинцы на юге Газы возвращаются домой после объявления четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает AlJazeera в пятницу, 24 ноября. Это первое перемирие с начала войны 7 октября.

Фото: Aljazeera Фото: Aljazeera Фото: Aljazeera Поделиться Поделиться





Армия Израиля в своем телеграм-канале также сообщает, что в сектор Газа начинают въезжать бензовозы. Всего, по данным ЦАХАЛ, через КПП «Рафах» прибудут четыре автоцистерны с топливом и четыре автоцистерны с газом для приготовления пищи.



Четырехдневное перемирие и прекращение огня началось утром 24 ноября. Соглашения заключили при поддержке Катара. Всего в день перемирия предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство из них — женщины и дети. По данным Times of Israel, первое освобождение заложников планируется в пятницу в 16:00.

При этом Израиль заявил, что после паузы боевые действия продолжатся как минимум еще два месяца «в интенсивном режиме». Представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи сообщил жителям Газы, что война еще не окончена.

Перевод: «Посмотрите на место разрушения»