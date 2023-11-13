Сын Кадырова Ахмат стал замминистра Чечни по спорту и молодежной политике. Ему недавно исполнилось 18 лет

Фото: Магомед Даудов / Telegram Поделиться Поделиться





Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров, которому только на прошлой неделе исполнилось 18 лет, стал первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Об этом 13 ноября сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.



«Сердечно поздравляю моего дорогого племянника, внука первого президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодёжной политике!» — написал Даудов в своем телеграм-канале. Он добавил, что Ахмат сам является спортсменом, который выиграл не один турнир по смешанным единоборствам и боксу, а также возглавляет Совет регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» в Чечне.

Ахмат Кадыров 8 ноября отметил восемнадцатилетие, о чем сообщил в своем телеграм-канале его отец и глава Чечни Рамзан Кадыров. А 9 ноября стало известно, что Ахмата и его братьев Эли и Адама наградили высшим орденом парламента республики «Даймехкан Сий». Его вручают за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности на благо жителей Чечни. Даудов, сообщая об этом событии 9 ноября на своей странице «ВКонтакте», уже назвал Ахмата первым замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодёжной политике.

Всего у Рамзана Кадырова 14 родных детей и двое приемных. Старшая дочь Айшат в 2020 году была назначена первым замминистра культуры Чечни, в 2021 году возглавила это министерство, а в октябре 2023 года стала заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку. Вторая дочь Кадырова Хадижат в 20 лет стала руководителем грозненского департамента дошкольного образования. 15-летний сын Кадырова Адам недавно был назначен на «ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности» главы Чечни, а в последние недели неоднократно получал различные ордена из рук руководителей регионов РФ. Это происходит на фоне скандала с избиением в грозненском СИЗО Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана. Ролик, как Адам избивает Журавеля, Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграме.