Кадыров рассказал, как надо действовать при подавлении беспорядков. Три выстрела в воздух, четвертый — в лоб

Если в Чечне кто-нибудь устроит беспорядки, то он должен быть задержан, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — нужно пустить ему пулю в лоб. Такое заявление во вторник, 31 октября, сделал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров на совещании правительства республики.

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Рамзан Кадыров (цитата по РИА Новости).