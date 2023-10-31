    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    Кадыров рассказал, как надо действовать при подавлении беспорядков. Три выстрела в воздух, четвертый — в лоб

    15892
    74 комментария

    Если в Чечне кто-нибудь устроит беспорядки, то он должен быть задержан, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — нужно пустить ему пулю в лоб. Такое заявление во вторник, 31 октября, сделал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров на совещании правительства республики.

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Рамзан Кадыров (цитата по РИА Новости).

    В воскресенье вечером в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. По данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Кадыров поддержал президента, и призвал молодежь думать, прежде чем такое делать. «Не превращайтесь в неразумную толпу», — отметил Кадыров.

    В ночь с 30 на 31 октября свое мнение по поводу воскресных событий выразил и глава Дагестана Сергей Меликов, который отметил, что на борту того рейса было 9 детей, 7 из которых возвращались с лечения. Он заявил, что учинившие эти беспорядки маргиналы — это не дагестанский народ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МахачкалаРамзан КадыровЧечня
    ЛАЙК30
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 74

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    74
    close