Кадыров рассказал, как надо действовать при подавлении беспорядков. Три выстрела в воздух, четвертый — в лоб

Если в Чечне кто-нибудь устроит беспорядки, то он должен быть задержан, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — нужно пустить ему пулю в лоб. Такое заявление во вторник, 31 октября, сделал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров на совещании правительства республики.
«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Рамзан Кадыров (цитата по РИА Новости).
В воскресенье вечером в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. По данным ГУ МВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Кадыров поддержал президента, и призвал молодежь думать, прежде чем такое делать. «Не превращайтесь в неразумную толпу», — отметил Кадыров.
В ночь с 30 на 31 октября свое мнение по поводу воскресных событий выразил и глава Дагестана Сергей Меликов, который отметил, что на борту того рейса было 9 детей, 7 из которых возвращались с лечения. Он заявил, что учинившие эти беспорядки маргиналы — это не дагестанский народ.