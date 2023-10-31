Мэр Махачкалы: в беспорядках участвовали люди 20–25 лет

Представители властей Махачкалы 30 октября провели рабочую встречу, на которой обсудили беспорядки в аэропорту Уйташ и обменялись мнениями по недопущению вовлечения молодёжи в противоправные действия. Об этом сообщил мэр Юсуп Умавов в своём телеграм-канале.
«Возрастная категория тех, кто был вовлечён в противоправные действия, — от 20 до 25 лет», — отметил он.
По итогам подготовлены рекомендации для управления по спорту, туризму и работе с молодежью, управления образования, управления культуры, участвовать готовы и депутаты.
«Призываю своих земляков — дагестанцев, махачкалинцев подключиться к этой работе, беседовать с молодыми людьми и пояснить им, что нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должно становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признаку», — отметил Умавов.
Напомним, 29 октября толпа людей ворвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. В результате беспорядков пострадали 22 человека, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 80 человек. О событиях в Махачкале высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что массовые беспорядки в Дагестане были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.