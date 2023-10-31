    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    Мэр Махачкалы: в беспорядках участвовали люди 20–25 лет

    986
    16 комментариев

    Представители властей Махачкалы 30 октября провели рабочую встречу, на которой обсудили беспорядки в аэропорту Уйташ и обменялись мнениями по недопущению вовлечения молодёжи в противоправные действия. Об этом сообщил мэр Юсуп Умавов в своём телеграм-канале.

    «Возрастная категория тех, кто был вовлечён в противоправные действия, — от 20 до 25 лет», — отметил он.

    По итогам подготовлены рекомендации для управления по спорту, туризму и работе с молодежью, управления образования, управления культуры, участвовать готовы и депутаты.

    «Призываю своих земляков — дагестанцев, махачкалинцев подключиться к этой работе, беседовать с молодыми людьми и пояснить им, что нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должно становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признаку», — отметил Умавов.

    Напомним, 29 октября толпа людей ворвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. В результате беспорядков пострадали 22 человека, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 80 человек. О событиях в Махачкале высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что массовые беспорядки в Дагестане были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Беспорядки в МахачкалеПротесты в МахачкалеМахачкала
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close