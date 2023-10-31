Мэр Махачкалы: в беспорядках участвовали люди 20–25 лет

Представители властей Махачкалы 30 октября провели рабочую встречу, на которой обсудили беспорядки в аэропорту Уйташ и обменялись мнениями по недопущению вовлечения молодёжи в противоправные действия. Об этом сообщил мэр Юсуп Умавов в своём телеграм-канале.



«Возрастная категория тех, кто был вовлечён в противоправные действия, — от 20 до 25 лет», — отметил он.



По итогам подготовлены рекомендации для управления по спорту, туризму и работе с молодежью, управления образования, управления культуры, участвовать готовы и депутаты.



«Призываю своих земляков — дагестанцев, махачкалинцев подключиться к этой работе, беседовать с молодыми людьми и пояснить им, что нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должно становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признаку», — отметил Умавов.

