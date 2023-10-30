Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с территории Украины

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины. Об этом президент РФ заявил 30 октября в ходе совещания по воскресным событиям в Дагестане.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции телеканала « Россия 24 »). Глава государства полагает, что сегодня Украина «под руководством своих западных покровителей» пытается инспирировать погромы в России.

