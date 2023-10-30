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    Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с территории Украины

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    Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины. Об этом президент РФ заявил 30 октября в ходе совещания по воскресным событиям в Дагестане.

    «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции телеканала «Россия 24»). Глава государства полагает, что сегодня Украина «под руководством своих западных покровителей» пытается инспирировать погромы в России.

    Путин подчеркнул, что помочь палестинцам можно не с помощью погромов, а «в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией».

    В этой связи Путин поручил профильным ведомствам принимать меры по защите конституционного строя РФ, прав граждан и межрелигиозного согласия.

    В ходе своей речи Путин также назвал нападение 7 октября на Израиль террористической атакой. Но при этом осудил Израиль за «месть по принципу коллективной ответственности».

    Вечером 29 октября в Махачкале толпа людей воровалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Предполагается, недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. По последним данным, в результате беспорядков пострадали 20 человек, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранительные органы задержали более 60 человек.

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