Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с территории Украины

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины. Об этом президент РФ заявил 30 октября в ходе совещания по воскресным событиям в Дагестане.
«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции телеканала «
Путин подчеркнул, что помочь палестинцам можно не с помощью погромов, а «в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией».
В этой связи Путин поручил профильным ведомствам принимать меры по защите конституционного строя РФ, прав граждан и межрелигиозного согласия.
В ходе своей речи Путин также назвал нападение 7 октября на Израиль террористической атакой. Но при этом осудил Израиль за «месть по принципу коллективной ответственности».