Путин назвал нападение ХАМАС на Израиль террористической атакой

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на Израиль. Об этом глава государства сказал 30 октября в ходе совещания, созванного после погрома в аэропорту Махачкалы.



«Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.

По его словам, нельзя оправдать события в секторе Газа, «когда без разбора уничтожают сотни тысяч людей», однако руководствоваться эмоциями «мы не имеем права».