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    Путин назвал нападение ХАМАС на Израиль террористической атакой

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    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на Израиль. Об этом глава государства сказал 30 октября в ходе совещания, созванного после погрома в аэропорту Махачкалы.

    «Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.

    По его словам, нельзя оправдать события в секторе Газа, «когда без разбора уничтожают сотни тысяч людей», однако руководствоваться эмоциями «мы не имеем права».

    Напомним, вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля.

    В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских.

    Подробнее о протестах на Северном Кавказе — на «Фонтанке».

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