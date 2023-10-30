Полицейские и гражданские, двое в крайне тяжелом состоянии. В аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы в больницы доставили десять человек. Двое их них находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщает 30 октября министерство здравоохранения Дагестана.
Еще более десяти человек получили легкие травмы. Им оказали медицинскую помощь, лечится они будут амбулаторно.
Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.
Ранее правительство Дагестана объявило, что в связи с событиями в аэропорту Махачкалы переходит на круглосуточный режим работы. Глава региона Сергей Меликов жестко высказался о беспорядках, назвав их грубым нарушением закона.
Подробнее о протестах на Северном Кавказе — в материале «Фонтанки».