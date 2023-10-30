    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    Полицейские и гражданские, двое в крайне тяжелом состоянии. В аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек

    1384
    6 комментариев

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы в больницы доставили десять человек. Двое их них находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщает 30 октября министерство здравоохранения Дагестана.

    Еще более десяти человек получили легкие травмы. Им оказали медицинскую помощь, лечится они будут амбулаторно.

    Ситуация с оказанием медицинской помощи раненым находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой.

    Ранее правительство Дагестана объявило, что в связи с событиями в аэропорту Махачкалы переходит на круглосуточный режим работы. Глава региона Сергей Меликов жестко высказался о беспорядках, назвав их грубым нарушением закона.

    Подробнее о протестах на Северном Кавказе — в материале «Фонтанки».

    Вечером 29 октября сотни жителей республики прорвались на территорию терминала и взлетного поля аэропорта в Махачкале. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива, собравшиеся выражали поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, сам аэропорт закрыли на неделю.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close