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    «Воткнули нож в спины». Глава Дагестана жестко осудил участников беспорядков в махачкалинском аэропорту

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    Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Он назвал их грубым нарушением закона.

    «Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — написал он вечером 29 октября в своем телеграм-канале.

    По его словам, «все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». Меликов уточнил, что имеет в виду и события 1999 года, когда «остановили международных террористов на пороге Дагестана», и нынешние, «когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику».

    Глава республики уточнил, что все произошедшее должно «получить соответствующую оценку правоохранительных органов».

    Напомним, вечером 30 октября сотни дагестанцев прорвались на территорию терминала и взлетного поля аэропорта в Махачкале. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива, собравшиеся выражали поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сам аэропорт закрыли на неделю. Ситуация там, судя по сообщениям местных телеграм-каналов, остается напряженной.

    "Фонтанка" следила за происходящим в режиме онлайн.

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    Комментарии 22

    Гость30 Окт 2023 в 00:40
    В 1604 году при царе Борисе Годунове был предпринят поход под командованием И. Бутурлина. Русские войска штурмом заняли Тарки и захватили стратегически важные объекты на территории Дагестана. Однако в следующем 1605 году Эндиреевский правитель из рода кумыкских шамхалов Тарковских Султан-Махмуд вместе с объединёнными силами дагестанских владетелей и при поддержке османской армии и крымских татар вытеснил русские гарнизоны с занимаемых ими объектов, но ожесточённый штурм Тарков не увенчался успехом. Тогда измотанные противоборствующие силы вступили в переговоры, по результатам которых, османский паша и шамхал обязались предоставить свободный выход русской рати из Тарков на родину, однако последний, нарушив договор[48], с объединёнными силами дагестанцев нагнал уходящую рать, и на первом же привале, окружив, внезапной атакой полностью её истребил[49].
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