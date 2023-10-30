«Воткнули нож в спины». Глава Дагестана жестко осудил участников беспорядков в махачкалинском аэропорту

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Он назвал их грубым нарушением закона.



«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — написал он вечером 29 октября в своем телеграм-канале.



По его словам, «все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». Меликов уточнил, что имеет в виду и события 1999 года, когда «остановили международных террористов на пороге Дагестана», и нынешние, «когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику».



Глава республики уточнил, что все произошедшее должно «получить соответствующую оценку правоохранительных органов».



Напомним, вечером 30 октября сотни дагестанцев прорвались на территорию терминала и взлетного поля аэропорта в Махачкале. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива, собравшиеся выражали поддержку Палестине в конфликте на Ближнем Востоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сам аэропорт закрыли на неделю. Ситуация там, судя по сообщениям местных телеграм-каналов, остается напряженной.



"Фонтанка" следила за происходящим в режиме онлайн.