Появились видео толпы у аэропорта Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива

Видеозаписи, снятые возле международного аэропорта Махачкалы, расходятся в телеграм-каналах вечером 29 октября. На кадрах видна большая толпа людей. Утверждается, что причиной схода стал самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива.

К аэровокзалу, судя по кадрам, также стягивают сотрудников полиции и грузовики ОМОНа. На подъездах, как следует из информации сервиса « Яндекс.Карты », образовалась пробка.

По данным сервиса Flightradar, рейс авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту Махачкалы в 19:17.

