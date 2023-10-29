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    Появились видео толпы у аэропорта Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива

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    Видеозаписи, снятые возле международного аэропорта Махачкалы, расходятся в телеграм-каналах вечером 29 октября. На кадрах видна большая толпа людей. Утверждается, что причиной схода стал самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива.

    К аэровокзалу, судя по кадрам, также стягивают сотрудников полиции и грузовики ОМОНа. На подъездах, как следует из информации сервиса «Яндекс.Карты», образовалась пробка.

    По данным сервиса Flightradar, рейс авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту Махачкалы в 19:17.

    Накануне несколько сотен человек собрались у отеля в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет. Также перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить их из региона.

    Произошедшее осудил глава Дагестана Сергей Меликов. Муфтии Северного Кавказа выступили против ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям, отметив, что подобные вещи противоречат духу ислама и традициям народов Северного Кавказа, которых призвали не поддаваться на провокации.

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