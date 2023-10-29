Муфтии обратились к мусульманам Северного Кавказа после событий в Хасавюрте и Карачаево-Черкесии

Муфтии Северного Кавказа выступили против ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям, комментируя события двух последних дней в регионе. Обращение 29 октября размещено на сайте координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Как говорится в тексте, в последние дни можно видеть «провокации деструктивных сил», которые в целях разжигания межконфессиональной розни пытаются призвать мусульман «выйти на улицы против всех евреев, в том числе евреев — граждан России, не участвующих в событиях в секторе Газа».
Муфтии подчеркивают, что отдельные заявления и малочисленные акции пытаются «интерпретировать как мнение народа». Добавляется, что подобные вещи противоречат духу ислама и традициям народов Северного Кавказа, которых призвали не поддаваться на провокации.
Накануне несколько сотен человек собрались у отеля в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет. Произошедшее осудил глава Дагестана Сергей Меликов. Также перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить их из региона.