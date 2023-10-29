    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, ю-з

    757мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.22eur98.35

    Муфтии обратились к мусульманам Северного Кавказа после событий в Хасавюрте и Карачаево-Черкесии

    2915
    8 комментариев

    Муфтии Северного Кавказа выступили против ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям, комментируя события двух последних дней в регионе. Обращение 29 октября размещено на сайте координационного центра мусульман Северного Кавказа.

    Как говорится в тексте, в последние дни можно видеть «провокации деструктивных сил», которые в целях разжигания межконфессиональной розни пытаются призвать мусульман «выйти на улицы против всех евреев, в том числе евреев — граждан России, не участвующих в событиях в секторе Газа».

    Муфтии подчеркивают, что отдельные заявления и малочисленные акции пытаются «интерпретировать как мнение народа». Добавляется, что подобные вещи противоречат духу ислама и традициям народов Северного Кавказа, которых призвали не поддаваться на провокации.

    Накануне несколько сотен человек собрались у отеля в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет. Произошедшее осудил глава Дагестана Сергей Меликов. Также перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить их из региона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close