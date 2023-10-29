Муфтии обратились к мусульманам Северного Кавказа после событий в Хасавюрте и Карачаево-Черкесии

Муфтии Северного Кавказа выступили против ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям, комментируя события двух последних дней в регионе. Обращение 29 октября размещено на сайте координационного центра мусульман Северного Кавказа.



Как говорится в тексте, в последние дни можно видеть «провокации деструктивных сил», которые в целях разжигания межконфессиональной розни пытаются призвать мусульман «выйти на улицы против всех евреев, в том числе евреев — граждан России, не участвующих в событиях в секторе Газа».

