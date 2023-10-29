Но виноваты враги России. Глава Дагестана осудил требование выгнать из отеля евреев

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал субботний сход у отеля «Фламинго» в Хасавюрте, во время которого собравшиеся потребовали выгнать из него евреев. В своем телеграм-канале 29 октября он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».



«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране», — написал 29 октября Мельников. По его словам, воинственные призывы и фейки распространили недружественные России телеграм-каналы.