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    Но виноваты враги России. Глава Дагестана осудил требование выгнать из отеля евреев

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    Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал субботний сход у отеля «Фламинго» в Хасавюрте, во время которого собравшиеся потребовали выгнать из него евреев. В своем телеграм-канале 29 октября он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».

    «В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране», — написал 29 октября Мельников. По его словам, воинственные призывы и фейки распространили недружественные России телеграм-каналы.

    Как подчеркнул глава Дагестана, «этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать».

    Накануне несколько сотен человек собрались у отеля в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет.

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