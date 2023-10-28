В Хасавюрте у отеля собралась толпа мусульман. Они требуют выгнать из Дагестана евреев

Несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет.



Видео, снятые у здания гостиницы, вечером 28 октября распространяют телеграм-каналы. Утверждается, что среди местных прошел слух о том, что якобы в отель заселились несколько израильтян, бежавших от войны к родственникам в Дагестане.

