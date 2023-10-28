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    В Хасавюрте у отеля собралась толпа мусульман. Они требуют выгнать из Дагестана евреев

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    Несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго» в Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет.

    Видео, снятые у здания гостиницы, вечером 28 октября распространяют телеграм-каналы. Утверждается, что среди местных прошел слух о том, что якобы в отель заселились несколько израильтян, бежавших от войны к родственникам в Дагестане.

    Полиция, если верить сообщениям в каналах, согласилась пустить в здание двоих протестующих — чтобы они могли убедиться, что во «Фламинго» лишь туристы из российских регионов.

    После осмотра номеров толпа начала расходиться.

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    ЛАЙК7
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ29
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    Комментарии 83

    Гость29 Окт 2023 в 01:34
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