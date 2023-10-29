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    В Черкесске в полицию доставили 34 участника несанкционированной акции, требовавших не пускать в регион приезжих из Израиля

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    Больше тридцати участников несанкционированной акции у администрации Черкесска доставили в полицию. Как сообщили 29 октября в ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии, 34 человека получили административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил организации и проведения митинга).

    Нарушителям грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

    Накануне перед домом правительства в Черкесске собралась группа людей, которые обратились к властям республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить их из региона.

    Также несколько сотен человек собрались у отеля в дагестанском Хасавюрте с требованием выгнать из него евреев. Полиция позволила им убедиться, что никого из Израиля в здании нет.

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