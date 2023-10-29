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    Прорвались в терминал и на взлетную полосу, проверяют документы. Появились новые видео из аэропорта Махачкалы

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    Новые видеозаписи из аэропорта Махачкалы появились в социальных сетях вечером 29 октября. На кадрах видно, как толпа прорвалась в здание аэропорта, мечется внутри здания аэровокзала и проверяет документы у пассажиров.

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    Утверждается, что причиной несанкционированного схода у аэропорта Махачкалы стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17.

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    Также, судя по кадрам, люди смогли прорваться на взлетно-посадочную полосу. На видеозаписи из салона самолета, к которому бегут люди, командир воздушного судна успокаивает пассажиров, прося их оставаться на местах и не пытаться открыть двери. Пассажиры какого именно рейса поделились записью, не уточняется.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.

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