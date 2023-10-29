Росавиация: аэропорт Махачкалы освобожден, но будет закрыт всю неделю

В Росавиации сообщили об освобождении аэродрома Махачкалы от участников беспорядков. Заявление опубликовали 29 октября в телеграм-канале ведомства.
Аэропорт закрыли на прием воздушных судов с вечера 29 октября до, предварительно, 6 ноября.
Ранее толпа собралась возле аэропорта Махачкалы, затем ворвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Утверждается, что причиной стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17. После этого аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы. По факту беспорядков возбудили уголовное дело.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.