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    В Дагестане возбудили уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ст. 212 УК РФ), сообщает 29 октября РИА Дагестан. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

    Ранее толпа собралась возле аэропорта Махачкалы, затем ворвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Утверждается, что причиной стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17. После этого аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.

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