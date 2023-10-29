В Дагестане возбудили уголовное дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (ст. 212 УК РФ), сообщает 29 октября РИА Дагестан. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее толпа собралась возле аэропорта Махачкалы, затем ворвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Утверждается, что причиной стал международный рейс из Тель-Авива, который по данным сервиса Flightradar, приземлился в 19.17. После этого аэропорт закрыли, самолеты, которые собирались совершить посадку, направили на запасные аэродромы.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.