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    Самолеты из Москвы и Нижневартовска не смогли сесть в аэропорту Махачкалы

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    Два самолета не стали садиться в аэропорту Махачкалы, где толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу. Борты перенаправлены в другие города.

    Как следует из данных сервиса Flightradar24, вечером 29 октября самолет авиакомпании Red Wings из Нижневартовская, сделав петлю над Махачкалой, не стал приземляться. Также не принял решение о посадке командир судна авиакомпании «Победа». Самолёт летел из Москвы и, вероятно, сменил аэропорт назначения.

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    Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа, люди заняли взлётную полосу. Причиной несанкционированного схода стал международный рейс из Тель-Авива. Росавиация объявила о временном закрытии воздушной гавани.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.

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