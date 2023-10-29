Самолеты из Москвы и Нижневартовска не смогли сесть в аэропорту Махачкалы

Два самолета не стали садиться в аэропорту Махачкалы, где толпа прорвалась на взлётно-посадочную полосу. Борты перенаправлены в другие города.



Как следует из данных сервиса Flightradar24, вечером 29 октября самолет авиакомпании Red Wings из Нижневартовская, сделав петлю над Махачкалой, не стал приземляться. Также не принял решение о посадке командир судна авиакомпании «Победа». Самолёт летел из Москвы и, вероятно, сменил аэропорт назначения.