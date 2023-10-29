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    Аэропорт Махачкалы закрыт. Рейсы направили на запасные аэродромы

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    В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы, где толпа прорвалась в здание и выбежала на взлетно-посадочную полосу, принято решение на время закрыть воздушную гавань. Об этом 29 октября сообщает Росавиация.

    Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

    Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа, люди заняли взлётную полосу. Причиной несанкционированного схода стал международный рейс из Тель-Авива. Росавиация объявила о временном закрытии воздушной гавани.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию событий в аэропорту.

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