Антиизраильские протесты на Северном Кавказе. Главное

За два дня на Северном Кавказе произошло сразу несколько антиизраильских выступлений: в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Рассказываем хронику этих событий.

28 октября несколько сотен человек собрались у отеля в Хасавюрте (Дагестан) с требованием выгнать из него евреев. Как утверждается, причиной стал слух о нескольких гражданах Израиля, которые якобы бежали от войны к родственникам в Дагестане и заселились в отель. Полиция позволила убедиться протестующим, что никого из Израиля в здании нет.

В Черкесске (Карачаево-Черкесская республика) перед домом правительства собрались люди, которые требовали от властей не впускать приезжих из Израиля и выселить их из региона. В итоге на 34 участников схода составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил организации и проведения митинга).



На следующий день, 29 октября, в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика) неизвестные устроили пожар на территории строящегося еврейского центра. В телеграм-каналах опубликовали фото с места происшествия: судя по снимкам, на стену центра нанесли антисемитскую надпись.

Вечером 29 октября события развивались уже в Махачкале (Дагестан). В одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что в аэропорт прилетает самолет из Тель-Авива. По данным сервиса Flightradar, этот рейс приземлился в Махачкале в 19:17.



У аэропорта собралась толпа агрессивно настроенных людей и прорвалась внутрь: они проверяли документы у присутствующих и с криками метались по зданию. Протестующим удалось попасть и на взлетное поле: там они тоже искали граждан Израиля, залезли на крыло самолета. В телегам-каналах появилось и видео с нападением на полицейский автомобиль.

Государственные информагентства некоторое время освещали происходящее в ограниченном режиме. затем ТАСС сообщил о протестующих, которые «вошли в международный терминал», и уточнили, что полиция ведет с протестующими разъяснительную работу.



Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы, а сам аэропорт закрыли- как сообщила Росавиация, до 6 ноября. Дагестанский следком возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава Северной Осетии заявил, что происходящее в Дагестане — спланированная извне провокация. Главный муфтий Дагестана тоже высказался о беспорядках: он сказал, что «понимает» возмущение, но действия протестующих не поддерживает.



В Росавиации заявили, что в 22:20 по мск аэродром уже был освобожден от несанкционированно проникших граждан. Примерно в это же время в телеграм-каналах начали появляться видео с задержанием погромщиков. При этом там же публиковали видео массового прорыва на взлетное поле, а также столкновений с силовиками, во время которых в ход пустили камни как метательное оружие. не понятно, к какому конкретно периоду беспорядков относятся эти видео. Минздрав республики подтвердил, что есть пострадавшие.



В совете Национальной Безопасности Израиля сообщили, что на рейсе в Махачкалу не было евреев и израильтян. Эту информацию опровергли в Times of Israel. По данным СМИ, рейсом из Тель-Авива в Дагестан прибыло несколько граждан Израиля, которые вылетят в Москву при первой возможности.

