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    Неизвестные устроили пожар на территории еврейского центра в Нальчике

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    На территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике тушили возгорание. Об этом сообщает источник РИА Новости 29 октября.

    Неизвестные подожгли покрышки. Дым подкоптил стены кирпичного здания. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет.

    В телеграм-каналах публикуют фото с места происшествия, где видно, что на стену центра нанесена антисемитская надпись.

    Накануне в Хасавюрте у отеля собралась толпа мусульман. Они требовали выгнать из номеров евреев. Полиция позволила собравшимся убедиться, что никого из Израиля в здании нет.

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