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    Беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 60 участников, пострадали девять полицейских

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    В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице. Об этом 30 октября сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

    Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе рассказал о двух раненых полицейских.

    «Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта», — сказал Меликов.

    Как уже сообщалось, по данным минздрава республики, в общей сложности ранения получили более двадцати человек — и силовики, и гражданские лица.

    Сейчас аэропорт находится под полным контролем органов правопорядка, подчёркивают в МВД. Полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия.

    «Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

    «Тем, кто пытался образумить бесчинствующую толпу, во многом это сделать удалось», — сказал глава Дагестана. И добавил, что в терминале А сохранено всё, в терминале В не пострадало оборудование.

    По словам Меликова, ситуацию в республике пытались дестабилизировать «противники нашей страны» из-за рубежа. В частности, телеграм-канал «Утро Дагестана», который «администрируется и регулируется с территории Украины», призывал жителей выходить на несанкционированные акции, передаёт РБК.

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Предположительно, митингующие искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация закрыла аэропорт, самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Подробнее о протестах на Северном Кавказе — в материале «Фонтанки».

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