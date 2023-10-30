Беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны 60 участников, пострадали девять полицейских

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице. Об этом 30 октября сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.



Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе рассказал о двух раненых полицейских.



«Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции, они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта», — сказал Меликов.



Как уже сообщалось, по данным минздрава республики, в общей сложности ранения получили более двадцати человек — и силовики, и гражданские лица.

