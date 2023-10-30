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    Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы

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    Росавиация 30 октября скорректировала время закрытия аэропорта Махачкалы Уйташ.

    Изначально после погрома федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани до 6 ноября. Однако в связи со стабилизацией ситуации этот период решили сократить: аэропорт будет закрыт на прием воздушных судов, предварительно, до 02:59 мск 31 октября.

    «Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории», — подчеркивается в сообщении.

    Вечером 29 октября сотни жителей Дагестана прорвались в терминал и на взлетное поле аэропорта Махачкалы. Поводом поступило прибытие рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выражали поддержку Палестине. В результате беспорядков в больницы доставили десять человек, двое в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, сам аэропорт закрыли на неделю. Подробнее о протестах на Северном Кавказе — в материале «Фонтанки».

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