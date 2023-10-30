Число задержанных в результате беспорядков в Махачкале возросло до 83

К вечеру 30 октября правоохранительные органы задержали 83 человека, участвовавших в беспорядках в Махачкале. Об этом сообщает
«На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Над установлением личностей и задержанием организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы работает МВД, УФСБ и
Полиция предупредила, что все попытки осложнить обстановку в республике будут пресечены.
29 октября в аэропорту Уйташ приземлился борт Red Wings из Тель-Авива. Толпа местных жителей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу, чтобы, предположительно, найти прилетевших граждан Израиля. По данным регионального Минздрава, пострадали около 20 человек. В МВД сообщили о девяти пострадавших полицейских.
ООН осудила людей, принимавших участие в беспорядках. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, «это акт антисемитизма».