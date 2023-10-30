Число задержанных в результате беспорядков в Махачкале возросло до 83

К вечеру 30 октября правоохранительные органы задержали 83 человека, участвовавших в беспорядках в Махачкале. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ведомства.