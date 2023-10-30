    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.24eur98.62

    «Это акты антисемитизма». ООН осудила жителей Дагестана, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

    1251
    10 комментариев

    Организация Объединенных Наций осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил 30 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости.

    «Мы однозначно осуждаем действия и слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии», — заявил Стефан Дюжаррик. Он назвал этот инцидент «актом антисемитизма».

    Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале в воскресенье, 29 октября, после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива.

    Предполагается, что прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики утверждает, что в ходе инцидента пострадали свыше 20 человек, среди которых гражданские и сотрудники полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ООНДагестан
    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close