«Это акты антисемитизма». ООН осудила жителей Дагестана, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Организация Объединенных Наций осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил 30 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы однозначно осуждаем действия и слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии», — заявил Стефан Дюжаррик. Он назвал этот инцидент «актом антисемитизма».

Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале в воскресенье, 29 октября, после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива.