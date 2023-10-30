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    Беспорядки в Махачкале: новые данные о пострадавших в аэропорту

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    Обновлённую информацию о пострадавших в результате погрома в аэропорту Махачкалы сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. Всего их — 22 человека.

    Медики оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим, которым госпитализация не потребовалась. Четыре человека были доставлены в медицинские учреждения Махачкалы. Из них двое находятся в тяжёлом состоянии и двое — в состоянии средней степени тяжести.

    Ранее Минздрав республики информировал, что пострадавших около 20, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии. По данным МВД, ранены девять полицейских, двое были госпитализированы.

    Вечером 29 октября десятки людей прорвались в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива в поисках прилетевших граждан Израиля. По данным МВД, установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 212, части 1 и 2, УК РФ («Массовые беспорядки»), председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Росавиация закрыла аэропорт до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».

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