Бастрыкин взял на контроль дело о беспорядках в Махачкале

Председатель СК России Александр Бастрыкин 30 октября поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.
Как сообщает телеграм-канал СК, призывы к протестам в аэропорту Уйташ (Махачкала) размещались в соцсетях, после чего 29 октября около 20 часов «не установленные на данный момент лица» учинили погромы в помещениях аэропорта.
«...Сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу — к самолету, прибывшему из Израиля...» — отмечается в сообщении.
Следственные органы СК по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье 212, части 1 и 2, УК РФ (массовые беспорядки).
«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан
По данным МВД, уже установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице. Минздрав республики сообщал, что в результате беспорядков ранения получили более двадцати человек.
Вечером 29 октября в Махачкале толпа прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса Red Wings из Тель-Авива. Люди, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация закрыла аэропорт, самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте в материале «Фонтанки».