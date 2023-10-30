Бастрыкин взял на контроль дело о беспорядках в Махачкале

Председатель СК России Александр Бастрыкин 30 октября поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.



Как сообщает телеграм-канал СК, призывы к протестам в аэропорту Уйташ (Махачкала) размещались в соцсетях, после чего 29 октября около 20 часов «не установленные на данный момент лица» учинили погромы в помещениях аэропорта.



«...Сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу — к самолету, прибывшему из Израиля...» — отмечается в сообщении.

