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    Бастрыкин взял на контроль дело о беспорядках в Махачкале

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    Председатель СК России Александр Бастрыкин 30 октября поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.

    Как сообщает телеграм-канал СК, призывы к протестам в аэропорту Уйташ (Махачкала) размещались в соцсетях, после чего 29 октября около 20 часов «не установленные на данный момент лица» учинили погромы в помещениях аэропорта.

    «...Сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу — к самолету, прибывшему из Израиля...» — отмечается в сообщении.

    Следственные органы СК по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье 212, части 1 и 2, УК РФ (массовые беспорядки).

    «Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку», — говорится в сообщении.

    По данным МВД, уже установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Пострадали девять сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице. Минздрав республики сообщал, что в результате беспорядков ранения получили более двадцати человек.

    Вечером 29 октября в Махачкале толпа прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса Red Wings из Тель-Авива. Люди, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация закрыла аэропорт, самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте в материале «Фонтанки».

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