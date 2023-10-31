Глава Дагестана Меликов о событиях в Махачкале: «Снисхождения не будет никому из виновных»

Глава Дагестана Сергей Меликов в ночь на 31 октября опубликовал в своем официальном телеграм-канале видеообращение ко всем гражданам республики. В нем он дал оценку событиям, которые произошли в Махачкале 29 октября.
Напомним, в воскресенье толпа людей воровалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Предполагается, недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. По последним данным, в результате беспорядков пострадали 20 человек, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранительные органы задержали более 80 человек.
«На борту вчерашнего рейса было 9 детей, 7 из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет. Учинившие эти беспорядки маргиналы — это не дагестанский народ», — рассуждает Меликов в коротком видеоролике.
Меликов обвинил участников нападения в том, что они «плясали под дудку врагов». Произошедшее он назвал попыткой расколоть российское общество.
«На вражеских ресурсах в эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов — горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. Это такие же дагестанцы как мы с вами. В нашу с вами общую культуру и историю они внесли неоценимый вклад. Ущемлять права своих земляков мы никому не позволим. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться», — обозначил Меликов свою позицию.
Глава Дагестана также призвал старшее поколение «удерживать молодежь от недостойных поступков» В финале выступления Меликов был суров и категоричен.
«Снисхождения не будет никому из виновных, по многим случаям уже возбуждены уголовные дела», — сказал он.
Ранее 30 октября о событиях в Махачкале высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что массовые беспорядки в Дагестане были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины.