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    Юрлицо «Самоката» оштрафовали в Петербурге после осмотра помещений предприятия

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    11 комментариев

    В Петербурге Приморский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» (юрлицо сервиса доставки продуктов «Самокат») по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности). Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба судов города.

    Как сказано в протоколе, 15 сентября были осмотрены помещения предприятия на Туристской улице, дом 35, квартиры 4. Проверку проводили из-за случаев отравления продукцией, которую распространяло предприятие торговли «Самокат».

    Выявили такие нарушения: отсутствие системы канализации и водоснабжения, условий для соблюдения работниками гигиены, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений склада, несоблюдение требований по сбору и обращению с отходами, в том числе пищевыми. Также отсутствовал контейнер для мусора.

    Представитель ООО «Умный ритейл» в суде признал вину в полном объеме. Фирме назначили наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.

    «Из постановления суда мы узнали, что внеплановые выездные проверки проводились по 27 адресам», — гововрится в публикации пресс-службы.

    Накануне юрлицо «Самоката» оштрафовали в Петербурге по делу об отравлении людей продукцией «Грин Бокс».

    Напомним, о массовом отравлении жителей Петербурга стало известно 9 сентября. Все они говорили, что до этого обедали шпинатной вафлей из «Самоката». Всего зарегистрировали 274 случая острой кишечной инфекции, среди пострадавших также есть дети. Суд закрыл производство «Грин Бокса» в Приморском районе на два месяца. Возбуждено уголовное дело по факту отравления. Подробнее читайте в нашем материале.

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    Комментарии 11

    pgrad26 Сен 2023 в 20:49
    Если работники предприятия, касающиеся пищевых продуктов, моют свои руки, видимо, собственной мочой у входа в офис - то штраф за это дело в 20 тыр намного бизнес-выгоднее, чем подключать водопровод и канализацию, да еще и платить потом коммунальные платежи. Ничего личного, просто бизнес. Деловым людям на заметку.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 20:27
    Чукча не читатель, чукча - писатель. Да что у вас за журналисты такие?

    Как можно такую чушь писать? Осмотрели квартиру, но не нашли в ней канализации и водоснабжения, зато нашли в ней склад в неудовлетворительном состоянии.
    А в конце уже пишете, что оказывается 27 адресов проверили
    +0−0
    Мillemelle26 Сен 2023 в 20:23
    кушайте на здоровье!
    +0−0
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