Юрлицо «Самоката» оштрафовали в Петербурге после осмотра помещений предприятия

В Петербурге Приморский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» (юрлицо сервиса доставки продуктов «Самокат») по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности). Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба судов города.

Как сказано в протоколе, 15 сентября были осмотрены помещения предприятия на Туристской улице, дом 35 , квартиры 4 . Проверку проводили из-за случаев отравления продукцией, которую распространяло предприятие торговли «Самокат».

