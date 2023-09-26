Юрлицо «Самоката» оштрафовали в Петербурге после осмотра помещений предприятия

В Петербурге Приморский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Умный ритейл» (юрлицо сервиса доставки продуктов «Самокат») по
Как сказано в протоколе, 15 сентября были осмотрены помещения предприятия на Туристской улице,
Выявили такие нарушения: отсутствие системы канализации и водоснабжения, условий для соблюдения работниками гигиены, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений склада, несоблюдение требований по сбору и обращению с отходами, в том числе пищевыми. Также отсутствовал контейнер для мусора.
Представитель ООО «Умный ритейл» в суде признал вину в полном объеме. Фирме назначили наказание в виде штрафа в
«Из постановления суда мы узнали, что внеплановые выездные проверки проводились по
Накануне юрлицо «Самоката» оштрафовали в Петербурге по делу об отравлении людей продукцией «Грин Бокс».
Напомним, о массовом отравлении жителей Петербурга стало известно 9 сентября. Все они говорили, что до этого обедали шпинатной вафлей из «Самоката». Всего зарегистрировали