Умывальники есть, тараканов не видели. «Грин бокс» склонил перед судом повинную голову, но дело не в вафлях

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге на два месяца остановил работу производства компании «Грин бокс», на чьи вафли в качестве источника расстройства желудка пожаловались почти триста человек. Производители согласились, что в цеху надо бы прибраться, но разговор о причинах отравления не поддержали.



Предметом разбирательства стали нарушения, которые РПН нашел в цеху «Грин бокса» на улице Генерала Хрулева в Приморском районе. Площадка расположилась на 600 с лишним квадратных метрах на первом этаже жилого дома. Там производили порядка двух тонн продукции в сутки, цеха работали круглосуточно. Реализовал вафли, роллы и прочие перекусы «Грин бокс» не сам, а через отдельное юрлицо. Роспотребнадзор нашел на производстве множество нарушений, в том числе грязную тару, мух, тараканов и сотрудников без медкнижек.



«Грин бокс» в лице адвоката Романа Гольдмана глобально в суде признал, что на производстве не все было идеально — так вышло, что создатели бизнеса несколько отошли от дел, но теперь готовы в полной мере вернуться к своему детищу. К примеру, нарушитель не стал спорить, что на части сырья не было маркировки. «Грин бокс» заверил суд, что, во-первых, все выбросит, а это продукты на миллионы рублей, а во-вторых, отправит сотрудников повышать квалификацию по части познаний в санитарных нормах. Разделочный инвентарь тоже уже вовсю маркируется, грязная тара — на помойке, а в пути на производство новое моющее оборудование.



Не согласился «Грин бокс» с рядом претензий Роспотребнадзора. Например, с теми, что касаются планировки 600-метрового помещения и нарушения в нем поточности, — суду были предоставлены документы, подтверждающие, что все с поточностью у «Грин бокса» в порядке.

Претензию к холодильникам, в которых на момент проверки было 2, а не положенные 18, защитник компании объяснил кратковременным сбоем в электросети, а так они исправны и уже морозят как надо.



Отдельный спор коснулся наличия умывальников во всех производственных помещениях. РПН говорит, что где-то их нет, защитник — что все на месте. Адвокат Гольдман принес в суд фотографии, но не заверенные и непонятно когда снятые, на что и обратила внимание судья. «Что мы, по-вашему, поставили умывальники что ли [после проверки]?» — воскликнул адвокат и позже получил от судьи взгляд поверх очков. Обозревая письменные материалы дела, председательствующая отметила, что на приложенных фото от «Грин бокса» умывальники выглядят как новенькие. «Прям как из магазина, ни разу не тронуты», — с прищуром сделала для себя какие-то выводы судья. К слову, РПН тоже приложил к материалам фототаблицу, на которой запечатлено отсутствие раковин.



Про неприбранный цех защитник сказал, что это «разовая акция» и обычно на производстве убираются хорошо. Но в целом, быть может, это и повод пересмотреть трудовые отношения с кем-то из сотрудников. Сам про мух и тараканов Гольдман ничего не сказал, но судья не спросить не могла. Представитель сообщил суду, что лично он насекомых на производстве не видел, а мухи могли налететь уже после приостановки деятельности цеха — через открытые (а обычно всегда закрытые) окна. На производстве есть бактерицидные и инсектицидные лампы.



Что до четырех сотрудников без медицинских книжек, то они и вовсе оказались никакими не сотрудниками. Гольдман рассказал суду о схеме, по которой подрядная организация «Архимед» присылает «Грин боксу» персонал, те проходят что-то типа практики, после чего отправляются получать медкнижки. Суд не понял, как тогда они оказались в цеху и оттуда перекочевали в протокол РПН, и спросил адвоката, есть ли у него доказательства непривлечения указанных людей к производственному процессу. Тут уже не понял адвокат — доказать нечто, чего не было, вроде как невозможно.



Прозвучал и краеугольный вопрос от суда: откуда же столько отравлений? Адвокат отметил, что ему ничего не известно о вине в этой неприятной истории «Грин бокса». В беседе с прессой он добавил, что пока что ни представители компании, ни даже следователи, по его информации, не видели результатов санитарного расследования. То есть прямая связь между отравлениями и вафлями или какой-либо другой продукцией «Грин бокса» не установлена. И не факт, что будет. В уголовном деле подозреваемых нет, проверяют в том числе поставщиков компании. Отдельно Гольдман обратил внимание, что в готовой продукции «Грин бокса» ничего отравляющего на сегодняшний день не нашли.



Что же до претензий РПН, то «Грин бокс» считает справедливым наказание в виде приостановления деятельности на месяц — этого времени руководству компании хватит, чтобы все прибрать, докупить и заменить. По словам адвоката, компания сразу после появления первых данных об отравлении остановила не только работу основной производственной площадки, но и сети своих кафе — злополучная вафля изъята, а с пострадавшими связываются ради установления контактов и выплаты компенсации. Скорее всего, обжаловать решение о двухмесячном перерыве компания не будет.



Почти триста клиентов «Грин бокса» оказались у врачей с признаками отравления после того, как заказали через сервис доставки шпинатную вафлю. Первые потребители вафли обратились к медикам 8 сентября. Через 4 дня в списках пострадавших было 271 человек, из них 137 оставались в больницах. У 56 пациентов нашли Salmonella.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

