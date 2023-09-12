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    Количество пострадавших от еды Greenbox в Петербурге приближается к трем сотням

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    В Петербурге зарегистрировано уже 274 случая острой кишечной инфекции (ОКИ), которую связывают с продукцией Greenbox, причем среди пострадавших 3–4 ребенка. У 56 заболевших обнаружена Salmonella, сообщает 12 сентября пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

    В стационарах остается 137 человек, в том числе три ребенка. Материалы против АО «Грин Бокс» послезавтра рассмотрит Приморский райсуд. Ведомство отмечает, что готово выступить в защиту пострадавших, чтобы им возместили материальный и моральный вред. Для этого гражданам нужно заполнить обращение на сайте управления. Также Роспотребнадзор готов содействовать в составлении досудебной претензии к Greenbox (АО «Грин Бокс») и сервису доставки «Самокат (ООО «Умный Ритейл»).

    Специалисты думают, что петербуржцев подкосила вафля, заказанная через сервис доставки «Самокат». Это была продукция Greenbox, в чьих производственных помещениях обнаружили немало нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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    ГринбоксОтравление вафлей
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

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