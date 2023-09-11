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    Отравившихся продукцией Greenbox все больше. Заболели уже 248 человек

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    43 комментария

    Отравившихся продукцией Greenbox все больше. Заболели 248 человек

    В Петербурге зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе у 2 детей. У 28 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остаются 129 человек, сообщает 11 сентября Роспотребнадзор.

    Источником инфекции специалисты видят кулинарную продукцию компании Greenbox (АО «Грин Бокс»). «Фонтанка» писала об этом. Подозрительные вафли были заказаны через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»).

    Эпидемиологическое расследование продолжается. В официальном сообщении Управления Роспотребнадзора по Петербургу подчеркивается, что ведомство готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

    В частности, предлагается помощь в составлении досудебной претензии.

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