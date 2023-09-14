Суд закрыл производство шпинатных вафель «Грин бокса» на два месяца

Суд в Петербурге разобрался с протоколом об административном правонарушении, который в отношении компании «Грин бокс» составил Роспотребнадзор. На то, чтобы отмыть слишком грязную кухню, нарушителям дали два месяца.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Приморского районного суда, «Грин бокс» признан нарушителем по статье 6.6 КоАП. В протоколе Роспотребнадзора речь шла о грязной таре и помещениях, мухах, тараканах и сотрудниках без медицинских книжек.

Компания не согласилась со статусом нарушителя в полной мере, но не возражала против приостановления деятельности. Защитник «Грин бокса» отметил, что организация еще до визита Роспотребнадзора в цех приостановила деятельность и начала приводить все в порядок.