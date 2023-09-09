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    В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления едой Greenbox

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    Искать ответственных за кишечную инфекцию, отправившую Боткинскую больницу десятки человек, в Петербурге будут следователи по уголовному делу.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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    Следственный комитет 9 сентября квалифицировал случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (238 УК). Заболевшие оказались в инфекционных стационарах, попробовав готовую продукцию АО «Грин Бокс».

    «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению указанного преступления», - говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по факту отравления, а не в отношении конкретного лица - подозреваемых в нем пока нет.

    По данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию подхватили пользователи «Самоката», которые заказывали еду из рациона Greenbox. Накануне было известно о 34 случаях, к полудню субботы это число выросло вдвое. Большинство из заболевших остаются в больнице. В плохом самочувствии и подскочившей температуре винят шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом.

    В «Грин Бокс» заявили, что сдали на проверку несколько партий яиц, которые входят в начинку для вафли. Как отмечают, их приобретают у одного из крупнейших поставщиков. Роспотребнадзор приостановил деятельность компании с 8 сентября. Сообщалось, что при проверке производственных помещений «Грин Бокс» выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб

    Компания АО «Грин Бокс» зарегистрирована в Петербурге на Шпалерной улице. Специализируется на производстве готовой еды и доставке рационов питания — наборов из блюд, развитии сети кафе и точек самообслуживания — вендинговых аппаратов. На сайте компании уточняется, что у неё 20 кафе в Петербурге, 80 точек самообслуживания, 1000 кв. метров собственного производства и больше 250 тысяч клиентов. По данным «СПАРК», чистый убыток по итогам 2022 года — 14 млн рублей. Учредители не заявлены — это непубличное акционерное общество.

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