В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления едой Greenbox

Искать ответственных за кишечную инфекцию, отправившую Боткинскую больницу десятки человек, в Петербурге будут следователи по уголовному делу.
Следственный комитет 9 сентября квалифицировал случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (238 УК). Заболевшие оказались в инфекционных стационарах, попробовав готовую продукцию АО «Грин Бокс».
«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению указанного преступления», - говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по факту отравления, а не в отношении конкретного лица - подозреваемых в нем пока нет.
По данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию подхватили пользователи «Самоката», которые заказывали еду из рациона Greenbox. Накануне было известно о 34 случаях, к полудню субботы это число выросло вдвое. Большинство из заболевших остаются в больнице. В плохом самочувствии и подскочившей температуре винят шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом.
В «Грин Бокс» заявили, что сдали на проверку несколько партий яиц, которые входят в начинку для вафли. Как отмечают, их приобретают у одного из крупнейших поставщиков. Роспотребнадзор приостановил деятельность компании с 8 сентября. Сообщалось, что при проверке производственных помещений «Грин Бокс» выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.