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    Минобороны РФ уточнило, что военнослужащий пропал без вести, а не погиб при атаке на штаб Черноморского флота

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    Российский военнослужащий пропал без вести после ракетной атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что он погиб.

    «Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», — заявили в ведомстве. О возможных пострадавших не сообщается.

    Ранее в Минобороны подтвердили, что Киев нанес удар по Севастополю. Системы ПВО сбили пять ракет. Однако в результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    О ракетном ударе по штабу первым сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 13:20. Людей просили покинуть центр города из-за опасности новой атаки, однако вскоре тревога была отменена. Осколки после удара разлетелись на сотни метров. Штаб, в который попала ракета, расположен в историческом центре Севастополя. Вблизи много гражданских объектов и жилых домов. По словам губернатора, предварительно, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, как и люди, которые находились в момент удара на улице. Что происходит сейчас в центре Севастополя — смотрите здесь.

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