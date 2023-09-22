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    После удара по штабу Черноморского флота осколки разлетелись на сотни метров

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    На сотни метров разлетелись осколки после удара по штабу Черноморского флота. К месту ЧП стягиваются экстренные службы, в эпицентр едет масса машин скорой помощи. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС.

    Штаб, в который попала ракета, расположен в историческом центре Севастополя. Вблизи много гражданских объектов и жилых домов. В соцсетях начинают появляться ролики из квартир, где взрывной волной выбило окна.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил об опасности повторного ракетного удара. В своем телеграм-канале он опубликовал подробную инструкцию, в которой рассказано, что нужно делать при включении сирен. ТАСС пишет, что сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя.

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