Губернатор Севастополя предупредил о возможности нового удара по городу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о возможности новой атаки. Об этом глава города в пятницу, 22 сентября, написал в своем Telegram-канале. Ранее по штабу Черноморского флота был нанесен ракетный удар .

Политик попросил жителей не выезжать в центр города и не выходить на улицу. Тех, кто находится рядом со штабом флота, Развожаев призвал проследовать в укрытия при звуках сирены.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.