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    Губернатор Севастополя предупредил о возможности нового удара по городу

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    67 комментариев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о возможности новой атаки. Об этом глава города в пятницу, 22 сентября, написал в своем Telegram-канале. Ранее по штабу Черноморского флота был нанесен ракетный удар.

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    Политик попросил жителей не выезжать в центр города и не выходить на улицу. Тех, кто находится рядом со штабом флота, Развожаев призвал проследовать в укрытия при звуках сирены.

    Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.

    Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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    Черноморский флотУдарКрымСевастополь
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    Комментарии 67

    Гость22 Сен 2023 в 15:11
    Никто из людей не пострадал, один военный погиб.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 15:04
    Глупые же ж люди разрушили историческое здание и улулюкают от счастья.. Кроме пустого медиаэффекта на день - никакой смысла в этом событии нет.
    Во время СВО в условиях вероятного применения ракет противником - в здании штаба никто сидеть не будет кроме охраны и нескольких тех. служащих, да уборщиков.
    Ну показали вы что плотность ПВО не достаточна, решит МО РФ эту недоработку над Крымом.
    +0−1
    Гость22 Сен 2023 в 14:58
    откуда недруги знают где штаб и разбили его ???
    +1−0
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