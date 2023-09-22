Крым массово атаковали крылатые ракеты. Одна из них попала в штаб Черноморского флота. Онлайн

Крым массово атаковали крылатые ракеты. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил о нескольких сбитых целях, кроме того, одна из ракет попала в штаб Черноморского флота в Севастополе. В этой онлайн-трансляции рассказываем всё, что известно о происходящем.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявляет, что на крымских интернет-провайдеров ведется «беспрецедентная кибер-атака».
— Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности, — написал Крючков у себя в телеграм-канале.
В Минобороны сообщили, что один военносдлужащий погиб в результате ракетной атаки по зданию штаба Черноморского флота.
— В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб, — говорится в сообщении ведомства.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов собщил также, что система ПВО сработала в городе Токмак Запорожской области. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Территорию штаба Черноморского флота в Севастополе оцепила полиция. Оцепление выставлено в радиусе двух кварталов. Пешеходов просят идти в обход, проезд также запрещен. Об этом сообщает ТАСС.
Губернатор Севастополя рассказал, что сейчас происходит в штабе Черноморского флота, где идут работы по тушению пожара.
— По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, — написал Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале. — По моему поручению на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов и
Развожаев заверил, что «сил и средств достаточно», ситуация под контролем экстренных служб.
Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитых крылатых ракетах.
— Над территорией республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.
Губернатор Севастополя объявил отбой ракетной и авиационной опасности. Однако отметил, что в центр по-прежнему лучше не выезжать.
— Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий, — сообщил Михаил Развожаев.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил, что под Бахчисараем сбита ракета.
— В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует, — написал Крючков у себя в телеграм-канале.
По информации ТАСС, обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.
Полицейские просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя после ракетного удара по штабу Черноморского флота, передает ТАСС.
Губернатор Севастополя напоминает алгоритм действий при работе системы оповещения в городе.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- не используя лифт, следовать в укрытие.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
При нахождении на улице — использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Развожаев также напомнил, что в качестве укрытия не подходят места под машинами и автобусами, места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений —
Портал «Крым 24» сообщает, что движение в центре Севастополя перекрыто. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб.
Крым 24 / T.me
РИА Новости Крым сообщает, что в Севастополе звучит сигнал ракетной опасности.
В центре города сильное задымление.
У себя в телеграм-канале губернатор Севастополя предупредил, что возможна еще одна атака, и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
— Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия, — написал Развожаев. — На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.
На месте ракетной атаки в Крыму сейчас поднимается дым. Губернатор Севастополя отметил, что на место выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
— Возле театра Луначарского упал осколок, — написал Развожаев у себя в телеграм-канале. — Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112.