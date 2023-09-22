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    В Севастополе отменена воздушная тревога, но граждан всё ещё просят не выезжать

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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о том, что опасность ракетного удара миновала.

    «Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», — написал он в своем телеграм-канале 22 сентября.

    Медиасоветник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, опроверг информацию о том, что ракета попала в стратегический объект в Бахчисарае. «В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сообщил он в своих соцсетях.

    Ранее по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Осколки разлетелись на сотни метров. Официальной информации о пострадавших пока нет.

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