В Севастополе отменена воздушная тревога, но граждан всё ещё просят не выезжать

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о том, что опасность ракетного удара миновала.



«Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», — написал он в своем телеграм-канале 22 сентября.

Медиасоветник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, опроверг информацию о том, что ракета попала в стратегический объект в Бахчисарае. «В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — сообщил он в своих соцсетях.