Дороги перекрыты, поврежден автомобиль. Что происходит в Севастополе после ракетной атаки

После украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота в центре Севастополя перекрыто движение, от осколков повреждения получил автомобиль — на месте падения обломков работают сотрудники специальных служб. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает информационный портал «Крым 24».
Сотрудники полиции в настоящее время оцепили территорию штаба Черноморского флота в радиусе двух кварталов. Пешеходов просят обходить этот участок, проезд также запрещен, передает корреспондент ТАСС.
Ракетный удар по штабу Черноморского флота был нанесен днем 22 сентября. Некоторое время сохранялась опасность повторной атаки, но после двух часов дня воздушная тревога была отменена. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, находившиеся на улице люди не пострадали от нанесенного ракетного удара. В Минобороны рассказали о пропаже без вести одного военного, также повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.