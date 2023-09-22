Развожаев: люди на улице не пострадали в ходе ракетной атаки на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что находящиеся на улице люди не пострадали в ходе нанесенного ракетного удара по штабу Черноморского флота в центре города. Об этом он написал 22 сентября в своем телеграм-канале.



«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — пишет глава города.

По словам губернатора, работы по тушению пожара в здании штаба продолжаются, сил и средств хватает, а ситуация под контролем.