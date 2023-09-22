    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    763мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.08eur102.36

    Развожаев: люди на улице не пострадали в ходе ракетной атаки на штаб Черноморского флота

    2265

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что находящиеся на улице люди не пострадали в ходе нанесенного ракетного удара по штабу Черноморского флота в центре города. Об этом он написал 22 сентября в своем телеграм-канале.

    «По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — пишет глава города.

    По словам губернатора, работы по тушению пожара в здании штаба продолжаются, сил и средств хватает, а ситуация под контролем.

    Ракетный удар по штабу был нанесен днем 22 сентября. Некоторое время сохранялась опасность повторной атаки, но после двух часов дня воздушная тревога была отменена.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close