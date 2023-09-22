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    Минобороны РФ: один военный погиб в результате удара по штабу Черноморского флота

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    Один военный погиб в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом 22 сентября сообщает Минобороны РФ. Удар нанесла Украина, уточнили в ведомстве.

    «В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб», — заявили в министерстве. Там добавили, что в ходе отражения атаки средствами ПВО сбито пять ракет.

    О ракетном ударе по штабу первым сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 13:20. Людей просили покинуть центр города из-за опасности новой атаки, однако вскоре тревога была отменена. Осколки после удара разлетелись на сотни метров. Штаб, в который попала ракета, расположен в историческом центре Севастополя. Вблизи много гражданских объектов и жилых домов. По словам губернатора, предварительно, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала, как и люди, которые находились в момент удара на улице.

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