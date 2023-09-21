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    На капремонт набережной Мойки наложили запрет

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    Контракт в 1,9 млрд на ремонт набережной реки Мойки развернула в суде компания «Возрождение». «Фонтанка» фиксирует, на какой стадии находится столкновение строительных тяжеловесов.

    Арбитражным судом Петербурга 20 сентября наложены обеспечительные меры (запрет) на исполнение контракта по капремонту набережной реки Мойки (ниже Матвеева моста, левый берег).

    Закупку размещал комитет госзаказа Смольного, заказчик ГБУ «Мостотрест». Начальная стоимость 1,9 млрд рублей, итоги подведены 6 июня. Победителем стала компания «ПСБ "Жилстрой"».

    По информации «Фонтанки», 19 сентября арбитраж признал закупку и контракт, заключенный 17 июня, недействительными. (Ранее результаты оспорила группа компаний «Возрождение», участвовавшая в аукционе).

    «ПСБ "Жилстрой"» — активный игрок в конкурсах Петербурга на большие объекты и часто успешный. В 2022-м компания взяла реконструкцию «Мюзик-холла» за 9,5 млрд, реставрацию Петропавловской крепости за 1,3 млрд и реконструкцию дома Басевича за 2,7 млрд. По данным СПАРК, оборот 2 млрд, прибыль — 21 млн. Соучредитель предприятия — Людмила Коган, вдова банкира Владимира Когана (корпорация «Уралсиб»).

    Истец просил признать недействительным аукцион и наложить обеспечительные меры, запретив сторонам заключать контракт. В апелляции решение устояло.

    «Возрождение» принадлежит Игорю Букато. Строит по России, в Петербурге восстанавливала набережные, ремонтировала Невский, Дворцовую, Биржевой мост. У «Возрождения» глобальные позиции и в Средней Азии, о чем упоминал президент Владимир Путин. Сегодня строит Московско-Дунайскую развязку за 11 млрд. Оборот 25,4 млрд, прибыль — 2,2 млрд.

    Суть претензий «Возрождения»: у «ПСБ "Жилстрой"» есть опыт по сохранению объектов культурного наследия, но нет опыта ремонта автомобильных дорог общего пользования. Между тем по контракту нужно осуществить капремонт набережной как участка трассы. Стоимость составляет 84% (1,6 млрд) от цены всего контракта.

    Как отмечается в решении, несмотря на обеспечительные меры, договор заключен и находится в стадии исполнения: «Данное обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для признания контракта недействительным».

    В компании «ПСБ "Жилстрой"» на звонки не ответили. В комитете госзаказа пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию. Представитель «Мостотреста» сообщил 47news, что дальнейшие действия будут прорабатываться. На вопрос, каким образом контракт был заключен, невзирая на обеспечительные меры, в компании отвечать не стали. По данным «Фонтанки», в суде представитель ответчика объяснил это несогласованностью в работе своих служб.

    Решение вступит в силу через месяц (или будет обжаловано). По плану, работы должны быть окончены к 31 декабря 2025 года.

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