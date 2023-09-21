На капремонт набережной Мойки наложили запрет

Контракт в 1,9 млрд на ремонт набережной реки Мойки развернула в суде компания «Возрождение». «Фонтанка» фиксирует, на какой стадии находится столкновение строительных тяжеловесов.

«ПСБ "Жилстрой"» — активный игрок в конкурсах Петербурга на большие объекты и часто успешный. В 2022-м компания взяла реконструкцию «Мюзик-холла» за 9,5 млрд , реставрацию Петропавловской крепости за 1,3 млрд и реконструкцию дома Басевича за 2,7 млрд . По данным СПАРК, оборот 2 млрд , прибыль — 21 млн . Соучредитель предприятия — Людмила Коган , вдова банкира Владимира Когана (корпорация «Уралсиб»).

«Возрождение» принадлежит Игорю Букато. Строит по России, в Петербурге восстанавливала набережные, ремонтировала Невский, Дворцовую, Биржевой мост. У «Возрождения» глобальные позиции и в Средней Азии, о чем упоминал президент Владимир Путин. Сегодня строит Московско-Дунайскую развязку за 11 млрд . Оборот 25,4 млрд , прибыль — 2,2 млрд .