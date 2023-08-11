Самые успешные и одна сверхновая. Топ-10 женщин в петербургском бизнесе

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» публикует топ-10 сверхуспешных женщин Петербурга. Все они из рейтинга «Фонтанка-500» крупнейших на петербургской бизнес-арене компаний, с миллиардными оборотами. Суммарная выручка 10 компаний, принадлежащих этим дамам, — более 370 млрд. Но даже на их фоне есть внезапная аномалия.



Полгода назад «Фонтанка» уже выпускала рейтинг женщин в петербургском бизнесе, где выделяла владелиц и руководительниц крупнейших по выручке компаний. В этот раз мы решили собрать предпринимательниц и их компании, которые зарабатывают больше всех, так что в качестве основного критерия выбрали чистую прибыль. В рейтинг попали фирмы, прописанные в Петербурге и Ленобласти, которые последние три года зарабатывают больше конкурентов и с начала 2020 года получили прибыли более 2,5 млрд рублей, судя по данным СПАРК.



Суммарно топ-10 в период с 2020 по 2022 год выручил 373 млрд рублей, а чистой прибылью получил 48,9 млрд. За это время крупнейшие «женские» компании заплатили 8,5 млрд налогов, а их владелицы получили около 8 миллиардов дивидендов.

Из-за особенностей подсчета лишь 11-й в рейтинге оказалась Людмила Коган. Она унаследовала все активы мужа в 2019 году. Крупнейший из них — финансовая корпорация «Уралсиб», зарегистрированная в Москве. Однако в рейтинге учитывался только петербургский бизнес: лизинговая компания «Интерлизинг» и группа компаний «ПСБ ЖилСтрой». Среди них «БФА-Девелопмент», который строит несколько жилых комплексов в Петербурге, занимается редевелопментом бывших заводов и управляет бизнес-центрами общей площадью 49 000 кв. м .



Суммарно «Интерлизинг» и «ПСБ ЖилСтрой» за последние три года выручили 50,5 млрд рублей — по оборотам среди участников рейтинга компании уступают только «Максидому». При этом чистой прибылью активы Людмилы Коган получили 2,6 млрд рублей, их лишь на несколько сотен миллионов оказалось недостаточно, чтобы попасть в топ-10 .

Кроме Людмилы Коган во второй десятке рейтинга самых прибыльных компаний Петербурга, принадлежащих женщинам, значатся Елена Лашкова, владелица группы «Геоизол» (35,8 млрд рублей и 1,5 миллиарда соответственно), Раиса Демина, которой в прошлом году достался бизнес финской Valio (сейчас называется ООО «Виола»), и другие в высшей степени успешные деловые женщины Петербурга.

Десятое место досталось ООО «Порт Высоцкий». Владелица компании, по СПАРК, — Светлана Полякова. До текущего года компания специализировалась на перевалке угля в морском порту Высоцке в Ленинградской области. Однако в апреле этого года в порту начались отгрузки зерна. Оператор стал первым игроком на Северо-Западе, который запустил мощности для его перевалки. 27,4 тысячи тонн пшеницы тогда отправились из Высоцка в Тунис. Это отразилось и на финансовых результатах: в 2022 году выручка «Порт Высоцкий» выросла на 66% — до 3,66 млрд рублей, а чистая прибыль — на немыслимые 742%, с 195,7 млн до 1,648 млрд рублей. Справедливости ради, такая динамика указывает и на то, что 2021 год был для компании отчасти провальным: в 2020 году финансовые результаты не сильно уступают цифрам 2022 года.



На девятом месте — компания «Хеликс», один из лидеров в российской лабораторной медицине. Компания также попала в число лидеров рейтинга самых популярных франшиз по версиям РБК и порталов о франчайзинге. В компанию входят 750 диагностических центров и лабораторных пунктов в России, Казахстане и Белоруссии. Только в прошлом году она открыла 147 новых точек по России. В апреле этого года компания также рассказала о планах запустить 43 автомата для бесконтактной сдачи анализов в клиниках Петербурга.

По данным СПАРК, самая большая доля в «Хеликсе» (25,2%) принадлежит Сайне Оторбаевой, полной тезке дочери выпускника Ленинградского университета, вице-премьера и премьера Киргизии (в 2012–2015 годах) Джоомарта Оторбаева. В период с 2020 по 2022 год компания выручила 38 млрд рублей, а чистой прибылью получила 3,1 млрд.



Выше в рейтинге оказалась группа компаний «Элком», один из лидеров электротехнического рынка в Петербурге. Прошлый год она закончила с существенным ростом выручки и прибыли — на 61,5 и 117% соответственно, до 17,1 и 2 млрд рублей. Суммарно за три года компания Надежды Лупановой выручила 33,5 млрд, а чистой прибылью получила 3,28 млрд.

На седьмом месте — поставщик рыбы и морепродуктов ООО «Юнифрост». У «Юнифроста» прибыль чуть скромнее — 3,4 млрд рублей. Хотя по выручке поставщик рыбы значительно опережает «Теплоэнерго», о котором мы напишем дальше: 52,6 млрд рублей за три последних года.

В ООО «Теплоэнерго» равные доли в 33% принадлежат Татьяне Гореликовой и Надежде Галке. В 2021 году Минэнерго утвердило обновленную схему теплоснабжения города, по которой за компанией были закреплены территории новой застройки в Приморском районе, Колпино, Песочном и Шушарах. Это потребовало удвоения мощностей компании и, по-видимому, расширения числа совладельцев — в феврале того же года к бизнесу и присоединились Гореликова и Галка. Как отмечали в СМИ, у обеих прежде не было опыта в бизнесе, судя по данным ЕГРЮЛ. К слову, «Теплоэнерго» прибавил за 2022 год и в прибыли, и в выручке: 24 и 19% соответственно. Суммарно за три последних года компания выручила 12,1 млрд, а чистой прибылью получила 3,9 млрд.



Замыкает пятерку одна из владелец застройщика «Росстройинвест» (РСТИ) — Нина Креславская, ей принадлежит 30% группы компаний, а еще 30% в ее доверительном управлении. В 2001 году она вместе с мужем и сыном основали ООО «БалтИнвестСтрой» — компанию, которая впоследствии вошла в состав холдинга. Ее сын, Игорь Креславский, в 2020 году возглавил комитет по строительству Петербурга. Жанна Гуревич, бенефициар сразу трех компаний по торговле и производству рыбы и морепродуктов. Продукцию выпускают под брендом одного из крупнейшего в отрасли импортера Defa Group — Fish&More. За последние три года компании Жанны Гуревич выручили 97 млрд рублей, а чистой прибылью получили более 4,8 млрд. При этом в 2022 году обороты компаний снизились на 18% — с 37,7 до 30,8 млрд в год. Как рассказали эксперты самой Defa Group «Фонтанке», в 2022 году импорт рыбы через порт Петербурга упал вдвое и только к первому кварталу 2023 года постепенно начал восстанавливаться. Так что, возможно, финансовые результаты игроков рыбного рынка по итогам этого года будут выше.



Замыкает тройку лидеров Наталья Копылкова, которая этим летом приобрела бизнес сети магазинов «Улыбка радуги». Известно про нее немного. По предположениям журналистов, ранее она являлась топ-менеджером в структурах «Северстали». Правда, в холдинге говорят что она уже больше 10 лет там не работает. «Улыбка радуги» — один из последних осколков империи Августа Мейера и Дмитрия Костыгина. Причем, пожалуй, самый успешный. За последние три года совокупная выручка компаний, которые управляются ТД «Эра», — почти 90 миллиардов, чистая прибыль — 6,3 миллиарда, из которых больше 2,1 млрд рублей акционеры получили в виде дивидендов. На втором месте — ретейлер «Максидом», который объединяет 23 магазина в восьми регионах России. В мае этого года основным собственником компании стала Мария Евневич: долю в 51% передал дочери петербургский миллиардер Александр Евневич. Также Марии принадлежат 0,3% пакета акций ООО «Орими Трейд» — производителя чая и кофе. За последние три года «Максидом» выручил 79,5 млрд рублей, причем обороты компании растут год от года: в 2021 году выручка составляла 27,5 млрд, в 2022-м — уже 28,3. Тем не менее чистая прибыль ретейлера за этот же период просела на 45% — с 4,7 млрд в 2021 году до 2,6 в 2022-м .



А вот лидирует в рейтинге Петербургский нефтяной терминал. И хотя по выручке он конкурентам в списке значительно уступает (18,9 млрд за три последних года), именно по показателю чистой прибыли равных ему среди городских компаний, контролируемых петербурженками, не нашлось. В период с 2020 по 2022 год ПНТ заработал 10,1 млрд рублей. Самым денежным для компании оказался 2021 год: тогда терминал получил 4,14 млрд рублей. В 2022 году терминал заработал уже на 13% меньше — 3,569 млрд рублей.



При этом еще год назад Петербургский нефтяной терминал в наш рейтинг бы не вошел. Ранее 50% акций принадлежали бизнесмену Сергею Васильеву, однако в конце прошлого года он подарил свой актив своей жене, Елене Васильевой. По информации «Фонтанки» — из-за серьезнейших проблем со здоровьем.



Оставшиеся 50% Петербургского нефтяного терминала принадлежат семье основателя ПНТ Дмитрия Скигина, в том числе сыновьям Михаилу и Евгению, кто с недавних пор, в связи с корпоративным конфликтом, о котором мы недавно рассказывали, не участвуют в управлении бизнесом. Именно Елена Васильева встала у руля ПНТ.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

