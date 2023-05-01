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    «Дочерняя компания». Миллиардер Александр Евневич передал контроль над «Максидомом» дочери Марии

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    Сеть магазинов для дома и ремонта «Максидом» сменила собственника. Как следует из данных СПАРК, 28 апреля петербургский миллиардер Александр Евневич передал свою долю в 51% дочери, Марии Евневич, которая стала основным собственником «Максидома» с долей 76,5%. Первым на это внимание обратило издание «Деловой Петербург». Остальными собственниками сети по-прежнему остаются Лариса Черепанова (17%), Сергей Голиков (5%), Владимир Полетаев (1%) и Дмитрий Соколов (0,5%).

    Сейчас «Максидом» объединяет 23 магазина в восьми регионах России. Выручка ретейлера в 2022 году составила 28,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,6 млрд рублей.

    Ранее Александр Евневич планировал передать дочери 20% в ООО «Орими Трэйд», специализирующемся на производстве кофе и чая. Однако его партнер по бизнесу Иван Тюшкевич оспорил в суде сделку дарения. Сейчас Марии Евневич принадлежит 0,3% предприятия.

    Мария Евневич также владеет долями в шести различных компаниях, занимающихся отельным бизнесом и цифровыми решениями для бизнеса.

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