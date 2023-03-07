Самые влиятельные и обаятельные. Топ-200 женских компаний Петербурга

Редакция «Фонтанки» отобрала 200 крупнейших компаний Петербурга, которыми руководят и владеют женщины. Через их руки проходит больше, чем весь городской бюджет, — 1,2 триллиона рублей в год.



Чтобы точнее отразить участие и степень влияния женщин на бизнес Петербурга, «Фонтанка» разделила общий рейтинг на три части. В одном — речь о женщинах, контролирующих крупнейшие компании как основные акционеры. В другом — фирмы, где на долю женщин приходится очень значимая доля бизнеса, но все же первые роли играют не они. В этом случае речь идет об их влиянии и участии в прибыли. В третьей части рейтинга собраны наемные менеджеры — гендиректора и президенты, чьи имена известны в городе, решения двигают предприятия вперед, а цена ошибки может исчисляться миллиардами.

