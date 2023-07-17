Сергей Васильев больше не миллиардер. Бизнесмен подарил половину Петербургского нефтеналивного терминала

50 % акций стратегического предприятия АО «ПНТ» принадлежат новому председателю совета директоров компании. Исторический совладелец Васильев их даровал. «Фонтанка» понимает кому и порядок цифр.

С конца прошлого года 50 % собственником Петербургского нефтеналивного терминала является Елена Васильева — супруга прежнего совладельца предприятия Сергея Васильева. По информации нашего издания, Сергей Васильев оформил актив на свою жену после того, как тяжело заболел в январе 2022-го.

Через несколько месяцев после несчастья Елена Васильева смогла перевести акции ПНТ с кипрского офшора на мужа, а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично. «Фонтанка» подчеркивает уровень.