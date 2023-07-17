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    Сергей Васильев больше не миллиардер. Бизнесмен подарил половину Петербургского нефтеналивного терминала

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    50 % акций стратегического предприятия АО «ПНТ» принадлежат новому председателю совета директоров компании. Исторический совладелец Васильев их даровал. «Фонтанка» понимает кому и порядок цифр.

    С конца прошлого года 50 % собственником Петербургского нефтеналивного терминала является Елена Васильева — супруга прежнего совладельца предприятия Сергея Васильева. По информации нашего издания, Сергей Васильев оформил актив на свою жену после того, как тяжело заболел в январе 2022-го.

    Через несколько месяцев после несчастья Елена Васильева смогла перевести акции ПНТ с кипрского офшора на мужа, а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично. «Фонтанка» подчеркивает уровень.

    Наиболее простой способ — посмотреть на бухгалтерскую стоимость чистых активов. Согласно последней отчетности, это 12,4 млрд рублей. То есть теперь 50 % Елены Васильевой выглядят как 6,2 млрд. Но можно учесть и перспективы с потенциалом бизнеса. Тогда чистая прибыль умножается на мультипликатор по реальному рынку. В портовой среде за базу можно взять коэффициент 5. Получается 20 млрд, а доля супруги — 10 млрд.

    Сегодня Елена Васильева является председателем совета директоров АО «ПНТ», признанного Смольным стратегическим партнером.

    О том, как дар Сергея Васильева привел к серьезному противостоянию акционеров, читайте в материале «Фонтанке».

    «Петербургский нефтяной терминал» начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Изначально компанию выстроил Дмитрий Скигин, скончавшийся в 2003 году, после чего его дети унаследовали бизнес. С 2007 года председателем совета директоров был Михаил Скигин, а 50 % предприятия принадлежало Сергею Васильеву. В 2022 году на ПНТ перегрузили 8,8 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов (перевалкой сырой нефти ПНТ не занимается). Выручка по итогам года составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд рублей. В настоящее время завершается реализация крупного инвестпроекта, начатого Михаилом Скигиным, по реконструкции мощностей хранения и перегрузки нефтепродуктов общей стоимостью под 12 млрд рублей.

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