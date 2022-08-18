Развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта подорожает на 2,4 млрд рублей

Стоимость строительства развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта вырастет с 8,2 до 10,6 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства Петербурга был направлен на антикоррупционную экспертизу.
Как указано в пояснительной записке к документу, контракт на строительство путепровода над Московским шоссе с устройством съездов и внеуличных пешеходных переходов, а также выносом инженерных сетей из-под пятна застройки был заключен с АО «ПО Возрождение» в марте 2020 года. При этом положительное заключение Центра госэкспертизы проект получил еще в феврале 2011 года.
Интенсивная окружающая жилая застройка, которая велась в этот период, повлекла изменение планировочных решений по застройке кварталов. Также появилась необходимость в новых инженерных сетях. Как следствие, проект развязки пришлось отправлять на повторную госэкспертизу. Свежее положительное заключение развязка получила в апреле 2022 года — с увеличением стоимости проекта на
Ранее сообщалось, что завершение строительства развязки планируется осенью 2024 года.
Накануне в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал, что из-за роста цен город индексирует госконтракты.