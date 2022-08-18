Развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта подорожает на 2,4 млрд рублей

Стоимость строительства развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта вырастет с 8,2 до 10,6 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства Петербурга был направлен на антикоррупционную экспертизу.

Как указано в пояснительной записке к документу, контракт на строительство путепровода над Московским шоссе с устройством съездов и внеуличных пешеходных переходов, а также выносом инженерных сетей из-под пятна застройки был заключен с АО «ПО Возрождение» в марте 2020 года. При этом положительное заключение Центра госэкспертизы проект получил еще в феврале 2011 года.