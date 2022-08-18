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    Развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта подорожает на 2,4 млрд рублей

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    5 комментариев

    Стоимость строительства развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта вырастет с 8,2 до 10,6 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства Петербурга был направлен на антикоррупционную экспертизу.

    Как указано в пояснительной записке к документу, контракт на строительство путепровода над Московским шоссе с устройством съездов и внеуличных пешеходных переходов, а также выносом инженерных сетей из-под пятна застройки был заключен с АО «ПО Возрождение» в марте 2020 года. При этом положительное заключение Центра госэкспертизы проект получил еще в феврале 2011 года.

    Интенсивная окружающая жилая застройка, которая велась в этот период, повлекла изменение планировочных решений по застройке кварталов. Также появилась необходимость в новых инженерных сетях. Как следствие, проект развязки пришлось отправлять на повторную госэкспертизу. Свежее положительное заключение развязка получила в апреле 2022 года — с увеличением стоимости проекта на 29,12 %. Так как уложиться в старую цену развязки с учетом откорректированной документации невозможно, было необходимо увеличить стоимость, уточняется в пояснительной записке.

    Ранее сообщалось, что завершение строительства развязки планируется осенью 2024 года.

    Накануне в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал, что из-за роста цен город индексирует госконтракты.

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    Комментарии 5

    Naturum Demonto18 Авг 2022 в 16:38
    Откаты видать выросли в цене 🤑
    +0−0
    VKuser46837772218 Авг 2022 в 15:31
    С Распил-Ареной соревноваться будут?
    +1−0
    dragvs18 Авг 2022 в 15:25
    П - плОти; Абсолютно тупейшая развязка посреди города по цене нескольких детских садов и школ, которых не хватает в районе. Сильно ухудшает городскую среду.
    +0−1
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