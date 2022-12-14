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    Смольный выбрал подрядчика для реконструкции Мюзик-холла за 9,5 млрд рублей

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    Смольный подвел итоги конкурса на реконструкцию Мюзик-холла. Протокол подведения итогов обезличен, однако, как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, победу одержала компания ПСБ «Жилстрой».

    Подрядчик получит контракт на реконструкцию здания ровно за 9,5 млрд рублей, то есть с незначительным снижением от максимальной цены контракта — всего на 8 млн рублей.

    Официально контракт будет заключен на приспособление для современного использования здания по адресу: Александровский парк, д. 4, литера М. В том числе включая разработку проектной документации. Все работы предстоит завершить до 10 декабря 2025 года.

    «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, что планируется изменить в здании театра «Мюзик-холл». В частности, несмотря на небольшое уменьшение площади застройки, общая площадь самого здания вырастет с 14,8 тысячи до 21 тысячи кв. метров.

    Большая сцена лишится 281 места — их останется 1 219, количество мест на Малой сцене, наоборот, вырастет со 192 до 218. Также планируется модернизировать сценическое оборудование: на его монтаж уйдет почти половина денег — 4,5 млрд.

    Компания ПСБ «Жилстрой» также является подрядчиком реставрации Петропавловской крепости.

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