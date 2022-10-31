«Мюзик-Холл» в Петербурге реконструируют за 9,5 млрд рублей

Смольный ищет подрядчика на реконструкцию здания, где располагается «Мюзик-Холл». Максимальная цена контракта — 9,5 млрд рублей
Конкурсная документация опубликована 31 октября. Официально предмет контракта — «приспособление для современного использования здания по адресу: Александровский парк, д. 4, литера М, занимаемого Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением культуры «Театр «Мюзик-Холл», включая разработку проектной документации стадии РД». Выполнить работы надо не позднее 10 декабря 2022 года.
Судя по этапной раскладке, в 2022 году предполагается освоить порядка 660 млн рублей, это первые два этапа. Следующие два приходятся на 2023-й (3 млрд), пятый — на 2024-й (чуть менее миллиарда). Самым капиталоемким станет шестой этап (2025 год) — 4,9 млрд рублей.
В проектной документации указано: «Использование здания в настоящее время и в дальнейшем предусматривается только для постановки театральных мюзиклов, спектаклей, проведения концертов, церемоний награждения, конференций и других мероприятий без изменения функционального назначения». При этом причины для реконструкции следующие: «Физическое состояние здания требует обследования и проведения по его результатам работ по сохранению здания — объекта культурного наследия. Залы, сценическое, светотехническое и музыкальное оборудование, репетиционные не отвечают современным требованиям, предъявляемым для подготовки и проведения театрально-музыкальных постановок и зрелищных мероприятий. 25% зрительских мест в Большом зале имеют ограниченный обзор сцены. Недостаточное количество репетиционных, гримёрных и подсобных помещений. Потребность в балетном и вокальном классах. Не в полной мере обеспечиваются условия доступности для маломобильных групп населения».
В последний раз здание ремонтировали в 1980 году, в 2008 году был косметический ремонт фасада. Предполагалось закрыть здание на реконструкцию еще в 2017-м, но в итоге начало работ заявили на 2022-й.