«Мюзик-Холл» в Петербурге реконструируют за 9,5 млрд рублей

Судя по этапной раскладке, в 2022 году предполагается освоить порядка 660 млн рублей, это первые два этапа. Следующие два приходятся на 2023-й (3 млрд), пятый — на 2024-й (чуть менее миллиарда). Самым капиталоемким станет шестой этап (2025 год) — 4,9 млрд рублей.

В проектной документации указано: «Использование здания в настоящее время и в дальнейшем предусматривается только для постановки театральных мюзиклов, спектаклей, проведения концертов, церемоний награждения, конференций и других мероприятий без изменения функционального назначения». При этом причины для реконструкции следующие: «Физическое состояние здания требует обследования и проведения по его результатам работ по сохранению здания — объекта культурного наследия. Залы, сценическое, светотехническое и музыкальное оборудование, репетиционные не отвечают современным требованиям, предъявляемым для подготовки и проведения театрально-музыкальных постановок и зрелищных мероприятий. 25% зрительских мест в Большом зале имеют ограниченный обзор сцены. Недостаточное количество репетиционных, гримёрных и подсобных помещений. Потребность в балетном и вокальном классах. Не в полной мере обеспечиваются условия доступности для маломобильных групп населения».