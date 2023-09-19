Франция не намерена запрещать въезд российских машин

Франция, в отличие от Финляндии, Польши и Прибалтики, не намерена вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявили в посольстве республики в России, пишут 19 сентября «Известия».



«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза», — рассказали изданию в посольстве.



Еврокомиссия в начале сентября объявила о запрете въезда на территорию ЕС российского транспорта, ссылаясь на приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. Под угрозу попали и другие товары, включая технику, одежду и даже предметы личной гигиены, например, шампунь.

