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    Франция не намерена запрещать въезд российских машин

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    Франция, в отличие от Финляндии, Польши и Прибалтики, не намерена вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявили в посольстве республики в России, пишут 19 сентября «Известия».

    «В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза», — рассказали изданию в посольстве.

    Еврокомиссия в начале сентября объявила о запрете въезда на территорию ЕС российского транспорта, ссылаясь на приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. Под угрозу попали и другие товары, включая технику, одежду и даже предметы личной гигиены, например, шампунь.

    «Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — отметили во французском диппредставительстве.

    По словам экспертов, европейские государства имеют право самостоятельно решать, следовать ли предписаниям Брюсселя.

    Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко утверждает, что страны ЕС могут игнорировать такие нормы.

    «Евросоюз не может регулировать подобные вопросы. Он может принять общие рекомендательные меры, и дальше решение компетентно принимать каждое государство», — отметила она.

    16 сентября финские власти запретили въезд автомобилей с российскими номерами, транспорт уже начали разворачивать на границе. Финские таможенники также пообещали ловить авто, зарегистрированные в России, у границы с Норвегией. До этого подобные ограничения ввели в Латвии, Литве и Эстонии, а затем и Польша.

    Ранее Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения от 8 сентября, которые определяли, как именно странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России товаров по перечню приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. В итоге смягчен запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Например, одежды. Национальным органам стран ЕС рекомендовали прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.

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