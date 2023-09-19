Франция не намерена запрещать въезд российских машин

Франция, в отличие от Финляндии, Польши и Прибалтики, не намерена вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявили в посольстве республики в России, пишут 19 сентября «Известия».
«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза», — рассказали изданию в посольстве.
Еврокомиссия в начале сентября объявила о запрете въезда на территорию ЕС российского транспорта, ссылаясь на приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. Под угрозу попали и другие товары, включая технику, одежду и даже предметы личной гигиены, например, шампунь.
«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — отметили во французском диппредставительстве.
По словам экспертов, европейские государства имеют право самостоятельно решать, следовать ли предписаниям Брюсселя.
Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко утверждает, что страны ЕС могут игнорировать такие нормы.
«Евросоюз не может регулировать подобные вопросы. Он может принять общие рекомендательные меры, и дальше решение компетентно принимать каждое государство», — отметила она.
16 сентября финские власти запретили въезд автомобилей с российскими номерами, транспорт уже начали разворачивать на границе. Финские таможенники также пообещали ловить авто, зарегистрированные в России, у границы с Норвегией. До этого подобные ограничения ввели в Латвии, Литве и Эстонии, а затем и Польша.